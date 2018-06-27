Под Иркутском в заброшенном здании школьника убил оголенный провод

Правоохранители Иркутской области разбираются в обстоятельствах гибели школьника, которого нашли мертвым на крыше заброшенного здания.
Трагедия произошла в предместье Рабочее 25 июня, но известно об этом стало только сегодня. Как передает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ, во время игры мяч залетел на крышу заброшенного здания, мальчик побежал за ним, зацепился за оголенный провод и погиб на месте. Проводится доследственная проверка.
По данным иркутских СМИ, доступ в полуразрушенный дом улице Каштановской местные жители неоднократно требовали ограничить, но муниципальные власти утверждали, что не имеют таких полномочий, поскольку у строения есть собственник.
По данным иркутских СМИ, доступ в полуразрушенный дом улице Каштановской местные жители неоднократно требовали ограничить, но муниципальные власти утверждали, что не имеют таких полномочий, поскольку у строения есть собственник.
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