    Футбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга. Москва, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга

    Футбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга

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    Футбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга

    Футбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга

    Футбольная фиеста: фанаты пытаются перекричать и перетанцевать друг друга

      Болельщики подводят итоги футбольного вторника. В Ростове-на-Дону сборная Исландии уступила Хорватии со счетом 1:2 и выбыла из чемпионата мира, а в Петербурге команда Аргентины вырвала на последних минутах матча победу у Нигерии и все же вышла в плей-офф. Запомнилась не только игра, но и поддержка трибун. Фанаты гнали в атаку обе сборные, поддерживая их аплодисментами и кричалками.

      На Никольской улице днями и ночами не стихает международная фиеста. Здесь на каждом шагу фанаты из разных стран стараются перепеть, перетанцевать и перешуметь друг друга. Проходя всю улицу от начала до конца, можно составить международный атлас футбольных кричалок. Чтобы они были звонкими и яркими, достаточно пары слов, а иногда даже пары звуков. Шведские болельщики поют «ла-ла-ла», некоторые берут за основу известные мотивы и добавляют свои слова, например, имя любимого португальского игрока Криштиану Роналду.

      Знаменитое «оле-оле», которое скандируют бельгийские болельщицы, пошло из Испании. Так кричали на корриде и во время танцев фламенко. Самый простой и надежный способ поддержать свою команду — скандировать название страны, пускай даже она не участвует в чемпионате мира. Праздник фанатов уже превратился в ежедневное шоу и обрел постоянных зрителей.

      Прохожие отмечают, что эффектнее всего выступают мексиканцы и аргентинцы. Как передает корреспондент Никита Молодницкий, самыми громкими в мире оказались турецкие болельщики. Они даже установили рекорд Гиннесса. На одном из матчей фанаты клуба «Галатасарай» издали шум в 122 децибела. Это даже громче, чем звук двигателя реактивного самолета.

      Правда, турецких фанатов, как и их команды, на этом чемпионате нет. Но вместо них выделяются представители Туниса. Не уступают и наши любители футбола. Кто-то приходит на Никольскую целыми семьями, чтобы поболеть за родную страну. У тренера российской сборной тоже есть своя группа поддержки.

      Умение красиво поддержать свою команду превращается в особое искусство. По кричалкам вполне можно было бы организовать отдельный чемпионат мира. Правда, определить победителя здесь будет гораздо сложнее, чем в футбольном турнире.

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