Украинцы в Прибалтике обрушили зарплаты на рынке неквалифицированного труда

В Прибалтике растет недовольство рабочими мигрантами. Особенно это касается выходцев из Украины. В Литве, например, власти для защиты собственного рынка труда намерены установить квоты для приезжих работников. Ограничения коснутся некоторых профессий. В первую очередь это строительные специальности, ведь именно на них приходится наибольший спрос в среде гастарбайтеров.

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Появились сотни объявлений о приеме украинских рабочих в прибалтийскую строительную компанию. Всего за год облегченного визового режима с Евросоюзом тоненький ручеек уезжающих трудиться в Прибалтику украинцев превратился в широкую, полноводную реку.



Виктор, гастарбайтер с Украины: «Здесь нормально, нормально платят. Хватает на жизнь!»



Виктор приехал с Западной Украины всего 2 недели назад. Он работает каменщиком. На руки ему обещали около 700 евро. Говорит, на родине за такую же работу платят в 2–3 раза меньше, но на такие деньги там не прожить.



Виктор: «Мы бывший Советский Союз! Наше поколение все знает русский язык».



Для Виктора важно, что прибалты понимают по-русски. Скорее всего, не обманут. Это для гастарбайтера главное. Чтобы от заработка побольше отложить и отправить домой родным, приходится жить на окраине города в хостеле, покупать продукты в бюджетном магазине.



Как передает корреспондент Андрей Храмцов, приезжие украинцы в полтора раза обрушили уровень зарплат на местном рынке неквалифицированного труда. Местные дальнобойщики жалуются, что у работодателя отпала необходимость договариваться с персоналом. Предложений от гастарбайтеров намного больше, чем свободных мест.



Виктор, латвийский дальнобойщик: «Зарплата получается минимальная, остальное командировочные. Деньги, которые получаются, наши водители считают маленькими, это их не устраивает».



Нашествие украинских гастарбайтеров заметно усилило другую проблему, от которой Прибалтика и так давно страдает — отток коренного населения. Латыши, литовцы и эстонцы не считают зарплату, за которую трудятся украинцы, достойной, поэтому все чаще уезжают в страны Западной Европы. Официальный Вильнюс в ответ объявил о предстоящем введении квот для рабочих с Украины.



Пятрас Гражулис, депутат парламента Литвы: «Защищаем свой трудовой рынок! А что делать? Я думаю, это нормально. Поднять зарплаты, чтобы как на Западе, в Германии, нет таких экономических возможностей, поэтому принимаем такие решения».



В прошлом году в Литве из 35 тысяч разрешений на работу иностранцам 20 тысяч пришлись на Украину. Столько же украинцев приехали на работу уже в этом году. Самые популярные профессии — шоферы и строители.



Алмантас Чебанаускас, директор ЗАО Eikos Statyba: «В Польше уже миллион украинцев работает. И мы тоже искали работников таких профессий, как бетонщики, укладчики кирпичей».



На эти профессии в первую очередь и собираются ввести квоты литовские законодатели. А в Киеве, наоборот, возлагают надежды на своих гастарбайтеров. Именно они, говорят некоторые политики, могут стать основой экономического процветания страны.



Игорь Беркут, руководитель партии «Великая Украина»: «Пока этот заробитчанин не заплатит на таможне 4800 евро за время своего отсутствия, он не может въехать в страну, пускай дальше работает и шлет валюту!»



Департамент миграции Литвы обнародовал свой прогноз по ситуации, которая неизбежно сложится, если не вводить ограничения для украинцев. Тогда к 2050 году в Литву может переселиться до полумиллиона граждан Украины. Параллельно коренное население сократится с нынешних 3 до почти 2 миллионов человек. Как отмечают в местной прессе, такое нарушение этнического баланса может привести к ситуации, когда литовцы просто перестанут ощущать себя хозяевами своей страны.