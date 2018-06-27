СМИ: у экс-премьера Малайзии изъяли ценности на $277 млн

Полиция Малайзии произвела оценку изъятых у бывшего премьера страны драгоценностей и обнародовала эту информацию.
Как передает Reuters со ссылкой на данные полиции Малайзии, стоимость изъятых в мае у экс-премьера Малайзии Наджиба Разака ценных вещей составляет 1,1 млрд ринггит (около 277 млн долларов).
В полиции заявили, что всего было изъято около 12 тысяч единиц различных драгоценностей и 567 сумок бренда Hermes, в которые они были упакованы. Правоохранители сообщили, что в ближайшее время вызовут на допрос Разака и его супругу. В полиции подчеркнули, что пока что это самое крупное изъятие имущества за всю историю страны.
В мае малайзийская полиция провела серию обысков в домах экс-главы правительства Наджиба Разака. Для того, чтобы вывезти обнаруженные ценности, правоохранителям потребовались 5 грузовиков.
На выборах, состоявшихся в Малайзии 9 мая, победила оппозиционная коалиция «Альянс надежды». Новый премьер-министр страны 91-летний Махатхир Мохамад обещал расследовать факты коррупции и хищений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, созданном Наджибом в 2009 году. Сейчас бывший премьер страны проходит по делу о хищениях в инвестфонде как свидетель, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.
Расследования, проведенные ФБР США, а также правоохранительными органами Великобритании, Австралии, Сингапура и Гонконга подтвердили информацию об отмывании денег и хищениях. А Минюст США заинтересовался покупками супруги Наджиба Разака, которая, в частности, приобрела на американских аукционах розовый бриллиант за 23 миллиона долларов и другие драгоценности.
В полиции заявили, что всего было изъято около 12 тысяч единиц различных драгоценностей и 567 сумок бренда Hermes, в которые они были упакованы. Правоохранители сообщили, что в ближайшее время вызовут на допрос Разака и его супругу. В полиции подчеркнули, что пока что это самое крупное изъятие имущества за всю историю страны.
В мае малайзийская полиция провела серию обысков в домах экс-главы правительства Наджиба Разака. Для того, чтобы вывезти обнаруженные ценности, правоохранителям потребовались 5 грузовиков.
На выборах, состоявшихся в Малайзии 9 мая, победила оппозиционная коалиция «Альянс надежды». Новый премьер-министр страны 91-летний Махатхир Мохамад обещал расследовать факты коррупции и хищений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, созданном Наджибом в 2009 году. Сейчас бывший премьер страны проходит по делу о хищениях в инвестфонде как свидетель, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.
Расследования, проведенные ФБР США, а также правоохранительными органами Великобритании, Австралии, Сингапура и Гонконга подтвердили информацию об отмывании денег и хищениях. А Минюст США заинтересовался покупками супруги Наджиба Разака, которая, в частности, приобрела на американских аукционах розовый бриллиант за 23 миллиона долларов и другие драгоценности.
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