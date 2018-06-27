В Красноярске до 28 июня объявлен режим «черного неба»

Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и объявили до четверга режим «черного неба».

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что до 19:00 (15:00 по Москве) 28 июня 2018 года на территории Красноярска будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.



В прошлом году и с начала этого года в Красноярске несколько раз вводился режим «черного неба». Тогда местные жители жаловались на серый туман над городом и появившийся неприятный запах.



В начале февраля Владимир Путин приезжал в Красноярск и указал основные причины ухудшения экологии в городе. Одной из них президент считает растущий автопарк, на который приходится 36% всех выбросов, 29% производит алюминиевый комбинат, третьим по объему выбросов глава государства назвал местные ТЭЦ. Также российский лидер упомянул отапливаемые углем дома. И все это, по словам Путина, создает «черное небо», поэтому необходимо переводить городской автопарк Красноярска на газомоторное топливо.