В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета

Американский пилот по ошибке передал сигнал о захвате лайнера.
Как передает New York Post, инцидент произошел во вторник в аэропорту имени Кеннеди, где лайнер компании JetBlue готовился к вылету в Лос-Анджелес.
Группа полицейских поднялась на борт лайнера, заставив пассажиров поднять руки. Правоохранители искали подозреваемых в попытке угона самолета, пассажиры лайнера были эвакуированы.
Как сообщают СМИ, причиной переполоха стала ошибка пилота, который хотел сообщить о неполадках с радиосистемой лайнера, но перепутал и случайно отправил диспетчеру специальный код, используемый при попытке захвата и угона самолета. Спустя несколько минут лайнер был окружен машинами спецслужб, а на борт поднялся полицейский спецназ в полной боевой готовности.
Пресс-служба аэропорта объявила, что лайнер был проверен и никаких угонщиков на борту не было обнаружено. Пассажиры снимали происходящее и выложили кадры в соцсетях.
Группа полицейских поднялась на борт лайнера, заставив пассажиров поднять руки. Правоохранители искали подозреваемых в попытке угона самолета, пассажиры лайнера были эвакуированы.
Как сообщают СМИ, причиной переполоха стала ошибка пилота, который хотел сообщить о неполадках с радиосистемой лайнера, но перепутал и случайно отправил диспетчеру специальный код, используемый при попытке захвата и угона самолета. Спустя несколько минут лайнер был окружен машинами спецслужб, а на борт поднялся полицейский спецназ в полной боевой готовности.
Пресс-служба аэропорта объявила, что лайнер был проверен и никаких угонщиков на борту не было обнаружено. Пассажиры снимали происходящее и выложили кадры в соцсетях.
I’ve never been told to put my hands up on any plane, but this happened on our @JetBlue plane back to LAX!! Super scary moment as the swat-like team came down the aisle, guns out. #jetblue pic.twitter.com/VWsucHkgDf— Daniel Cruz (@DanielRoyCruz) 27 июня 2018 г.
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