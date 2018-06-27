    В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета. США, авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, самолеты, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета

    В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета

    1 комментарий
    • Фото: @DanielRoyCruz , @Alexa_Curtis / twitter.com
    В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета

    В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета

    В США полиция эвакуировала пассажиров якобы угоняемого самолета
    • Фото: @DanielRoyCruz , @Alexa_Curtis / twitter.com

      • Американский пилот по ошибке передал сигнал о захвате лайнера.

      Как передает New York Post, инцидент произошел во вторник в аэропорту имени Кеннеди, где лайнер компании JetBlue готовился к вылету в Лос-Анджелес.

      Группа полицейских поднялась на борт лайнера, заставив пассажиров поднять руки. Правоохранители искали подозреваемых в попытке угона самолета, пассажиры лайнера были эвакуированы.

      Как сообщают СМИ, причиной переполоха стала ошибка пилота, который хотел сообщить о неполадках с радиосистемой лайнера, но перепутал и случайно отправил диспетчеру специальный код, используемый при попытке захвата и угона самолета. Спустя несколько минут лайнер был окружен машинами спецслужб, а на борт поднялся полицейский спецназ в полной боевой готовности.

      Пресс-служба аэропорта объявила, что лайнер был проверен и никаких угонщиков на борту не было обнаружено. Пассажиры снимали происходящее и выложили кадры в соцсетях.



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