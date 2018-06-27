СМИ: в Техасе при взрыве у больницы пострадали 12 человек, один погиб

В американском городе Гейтсвилл у здания больницы произошел взрыв.
Как передают американские СМИ, мощный взрыв прогремел в штате Техас на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл. Один человек погиб, 12 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Четверо из них находятся в критическом состоянии.
В связи с происшествием из двух зданий — больницы и дома престарелых — были эвакуированы люди. Часть пациентов перевели в другие медицинские учреждения.
По предварительным данным, взорвался электрогенератор, находившийся вблизи от газовой магистрали. В городе в этот день проходили массовые отключения электричества.
В связи с происшествием из двух зданий — больницы и дома престарелых — были эвакуированы люди. Часть пациентов перевели в другие медицинские учреждения.
По предварительным данным, взорвался электрогенератор, находившийся вблизи от газовой магистрали. В городе в этот день проходили массовые отключения электричества.
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