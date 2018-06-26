    Житель Брянской области изрезал ножом двух женщин и 4-летнюю девочку

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    Житель Брянской области изрезал ножом двух женщин и 4-летнюю девочку

    Житель Брянской области изрезал ножом двух женщин и <nobr>4-летнюю</nobr> девочку

    В городе Новозыбков (Брянская область) задержали мужчину, убившего женщину и ранившего ее дочь и внучку.

    По данным следствия, в ночь на 26 июня нетрезвый мужчина через окно забрался в квартиру, расположенную на втором этаже дома на улице имени 307-й Дивизии. Там 29-летний местный житель ножом ранил 31-летнюю женщину, ее 4-летнюю дочь и 51-летнюю мать.

    Позднее старшая из пострадавших скончалась в больнице. Ее дочь и внучка находятся в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни сражаются врачи.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Брянской области.

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