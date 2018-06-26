Власти протестируют налог для самозанятых в четырех регионах

Новый налог для самозанятых граждан будет протестирован в четырех российских регионах с 1 января 2019 года.
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Об этом сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как отмечается на сайте Кремля, в число тестовых регионов войдут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Отмечается, что специально для этого ФНС подготовила проект мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации. С его помощью платеж можно будет оформить в один клик, без сдачи справок и документов.
Напомним, ранее президент поручил Минфину разработать комфортный налоговый режим для самозанятых граждан, которые сейчас обычно работают вне правового поля. В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию. Однако успеха она не имела — на налоговый учет встали менее тысячи человек.
Как отмечается на сайте Кремля, в число тестовых регионов войдут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Отмечается, что специально для этого ФНС подготовила проект мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации. С его помощью платеж можно будет оформить в один клик, без сдачи справок и документов.
Напомним, ранее президент поручил Минфину разработать комфортный налоговый режим для самозанятых граждан, которые сейчас обычно работают вне правового поля. В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию. Однако успеха она не имела — на налоговый учет встали менее тысячи человек.
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