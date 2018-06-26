    Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

    Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

    комментировать
    Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

    Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

    Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

      Совсем скоро на «Стадионе Санкт-Петербург» состоится решающий матч группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Нигерии. Тысячи фанатов добирались до арены на метро.

      Большинство болельщиков выбрало путь до станции «Новокрестовская». На длинных перегонах зеленой ветки горячая латинская душа не выдерживала и начинала петь и танцевать. Да так, что машинисту даже пришлось остановить поезд, ведь в какой-то момент вагоны начали раскачиваться. Но всё обошлось.

      Когда южноамериканцы вышли на платформу, в один голос зарядили оду, посвященную Аргентине, Месси и Марадоне. Сама станция выдержала даже удары по стенам. А вот акустика «Новокрестовской» добавила песне атмосферности.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru