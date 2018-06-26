Аргентинские болельщики дают концерты по дороге на питерский стадион

Совсем скоро на «Стадионе Санкт-Петербург» состоится решающий матч группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Нигерии. Тысячи фанатов добирались до арены на метро.

Большинство болельщиков выбрало путь до станции «Новокрестовская». На длинных перегонах зеленой ветки горячая латинская душа не выдерживала и начинала петь и танцевать. Да так, что машинисту даже пришлось остановить поезд, ведь в какой-то момент вагоны начали раскачиваться. Но всё обошлось.



Когда южноамериканцы вышли на платформу, в один голос зарядили оду, посвященную Аргентине, Месси и Марадоне. Сама станция выдержала даже удары по стенам. А вот акустика «Новокрестовской» добавила песне атмосферности.