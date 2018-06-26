    Путешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах. железные дороги, поезда, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах

    Путешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах

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    Путешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах

    Путешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах

    Путешествие до финала: проводники рассказали о работе в «фанатских» поездах

      Захватывающие матчи ЧМ-2018 ждут болельщиков сегодня. В Петербурге, где пройдет игра, собираются аргентинские и нигерийские фанаты.

      Проводники точно не забудут этот чемпионат мира. Очередные пассажиры поезда Москва — Петербург, теперь аргентинцы с нигерийцами, едут в Северную столицу, но хотят добраться до плей-офф.

      Карлос Тула, болельщик Аргентины: «Среди всех чемпионатов мира этот лучший. Все для болельщиков. Паспорт болельщика, по которому можно упрощенно получить визу, бесплатно садится на поезда по России. Такого никогда и нигде не было».

      Так называемые фанатские поезда в основном ночные. Но о том, что за окном ночь тут как-то забываешь. В рейтинге проводников самые танцующие и поющие — бразильцы. Но аргентинцы тоже отлично раскачивают поезд.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.

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