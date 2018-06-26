Первые школьные учителя по шахматам получили дипломы в Новосибирске

Сегодня Новосибирский государственный технический университет впервые выпустил новых специалистов — школьных учителей по шахматам.

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В первом выпуске 36 человек. Все они в игре давно, многие — кандидаты в мастера спорта, имели высшее или среднее, но не педагогическое образование. теперь этот проблем восполнен. 5 месяцев студенты изучали педагогику, историю шахматной мысли и шахматные стратегии. Теперь они готовы отправиться в классы.



Напомним, 70 школ Новосибирска и около 200 школ в области уже ввели шахматы в школьную программу. Как факультатив шахматы есть и в школах других регионов России. Сделать шахматы обязательным предметом в начальных классах предложила министр образования Ольга Васильева.