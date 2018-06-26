АвтоВАЗ отзывает более 7 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray, проданные с ноября 2017 года. Причиной отзыва является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат 7 220 автомобилей марки Lada Xray. Владельцев автомобилей будут оповещать с помощью писем либо по телефону, сообщает Росстандарт.
Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с указанным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Специалисты проверят качество поворотного кулака и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут бесплатными.
Lada Xray стал второй новинкой «АвтоВАЗа» в 2015 году после Lada Vesta. Серийное производство кроссовера стартовало в декабре 2015 года на производственной площадке в Тольятти.
Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с указанным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Специалисты проверят качество поворотного кулака и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут бесплатными.
Lada Xray стал второй новинкой «АвтоВАЗа» в 2015 году после Lada Vesta. Серийное производство кроссовера стартовало в декабре 2015 года на производственной площадке в Тольятти.
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