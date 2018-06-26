Петербуржцам показывают цифрового Ван Гога

Выставка современных репродукций знаменитого постимпрессиониста открывается в Лофт-проекте «Этажи».

В Лофт-проекте «Этажи» открылась выставка работ Винсента Ван Гога. Правда, посетители оригинальных полотен не увидят. Все картины — это цифровая репродукция. Но при такой печати, которую использовали здесь, сохраняются цвета и можно разглядеть даже мазки на картинах.



Складывается впечатление, будто смотришь на подлинник. Экспозиция разбита на периоды. По словам куратора, им важно было показать не только знаменитые «Подсолнухи» или «Звездную ночь», но и картины, неизвестные широкому зрителю, которые повлияли на всё дальнейшее творчество художника. К таким относится работа «Ткач».



На выставке будет интересно и тем, кто неравнодушен к творчеству Ван Гога, и тем, кто ранее особо им не интересовался. Каждая работа сопровождается описанием и историей создания.