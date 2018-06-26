    В Петербурге ожидают рекордное количество иногородних абитуриентов. Санкт-Петербург, вузы, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге ожидают рекордное количество иногородних абитуриентов

    В Петербурге ожидают рекордное количество иногородних абитуриентов

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    В Петербурге ожидают рекордное количество иногородних абитуриентов

    В Петербурге ожидают рекордное количество иногородних абитуриентов

      В петербургские вузы поступят почти 40 тысяч абитуриентов. Правда, некоторые изменения во вступительной кампании этого года всё-таки есть.

      Так, абитуриенты-инвалиды смогут воспользоваться своими льготами не в одном вузе, а в пяти. Если в процессе обучения образовательная программа будет лишена аккредитации, то студент лишается отсрочки от армии.

      Кроме того, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Анна Степанова сообщила, что в этом году увеличилось количество иногородних абитуриентов. 70 процентов будущих студентов составят молодые люди из других регионов. В этой связи возникнет вопрос с количеством общежитий. Правда, их количество с каждым годом увеличивается.

      Также проходящий в России чемпионат мира по футболу внес некоторые изменения в правила регистрации иногородних граждан. Теперь абитуриент, приехавший поступать в Петербург из другого региона, обязан в течение суток официально зарегистрироваться в соответствующих органах.

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