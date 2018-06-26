Менеджер турфирмы «Менсей» оставила без денег и путевок десятки петербуржцев

Полиция занимается несостоявшимся отдыхом десятков петербуржцев. К уже известным схемам, когда турфирма просто не справляется со взятыми на себя обязательствами, добавилась еще одна. Когда компания считает себя таким же потерпевшим от действий своего менеджера, как и клиенты.

Семья Ивана Амосова пользовалась услугами менеджера Светланы Волощик не один год независимо от ее места работы. Последние два года она продавала путевки от турфирмы «Менсей», руководство которой было довольно сотрудницей. Пока не выяснилось, что она лишила отдыха около 40 клиентов компании.



Сергей Нежданов, генеральный директор туристической фирмы «Менсей»: «Мы определяем размер ущерба, нанесенный менеджером. И после определения будем с каждым клиентом встречаться и договариваться о форме возврата того, что они потеряли, и ждать результатов следствия».



Обманутые туристы к обещаниям директора относятся скептически. Хоть турфирма тоже в списках пострадавших — руководство первым сообщило о махинациях менеджера в полицию — они недоумевают, как управляющие могли не знать о финансовых схемах сотрудницы.



Анатолий Смирнов, клиент турфирмы: «Мы в офисе оформили договор, в офисе же передавали деньги. У нас договор с фирмой „Менсей“. Директор сказал, что надо сохранять хорошее настроение. Всё-таки отпуск. Он ничего не отрицает».



Все, кто не успел уехать, написали претензии турфирме, заявления в полицию и намерены идти в суд, если таких мер окажется недостаточно для возвращения своих денег. Но есть клиенты, у которых ситуация менее перспективная.



Они настолько доверяли турагенту Светлане, что вообще не оформляли договоров. У других есть лишь копии документов. И таких, судя по постам в соцсетях немало. А некоторые успели улететь на курорт и уже там выяснили, что отель оплачен не на весь отпуск и что билетов обратных нет.



Эта история с обманутыми туристами отличается от других случаев несостоявшегося отпуска тем, что сама турфирмы называет себя жертвой, но продолжает работать. И виновник произошедшего — менеджер компании — свою вину признает. Только все разводят руками и говорят: «Денег нет». Оценить размер ущерба пока сложно. Понятно, что речь идет о миллионах рублей, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.