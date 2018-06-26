Аргентинские болельщики поют и танцуют перед матчем в Петербурге

Многотысячная армия аргентинских болельщиков уже сутки в Северной столице. Первым делом фанаты приветствовали игроков своей национальной сборной, которые остановились в отеле на Васильевском острове.

Фанаты звездного футболиста Лионеля Месси движутся к стадиону на Крестовском острове и в фанзону на Конюшенной площади.



А накануне аргентинцы отметились на Дворцовой площади, где пели и танцевали перед матчем с Нигерией. Они практически перекрыли Дворцовый мост. Колонна с флагами не уместились на пешеходной зоне и заняла одну полосу для транспорта.



Сегодня поклонники «альби-селесте» рассказали, что чувствуют себя расслаблено под петербургским солнцем и в то же время напряжено. Предстоящая игра — последний шанс их сборной на выход в плей-офф чемпионата мира. При этом, по их мнению, проблемы в отношениях команды и тренера не помешают победе.



Подтвердятся ли ожидания болельщиков, узнаем уже вечером. Решающая игра группового этапа в группе D пройдет сегодня на «Стадионе Санкт-Петербург». Начало матча в 21:00.