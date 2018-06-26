В Ульяновске во время дорожных работ в яму провалился КамАЗ с асфальтом

Специалисты в Ульяновске восстанавливают канал тепловой сети, поврежденный КамАЗом во время работ по ремонту дорожного полотна.
Как сообщается на сайте ульяновского филиала предприятия «Т Плюс», которое объединяет генерирующие и теплосетевые активы в городе, машина задней осью провалилась в канал теплосети.
Пресс-служба ульяновского филиала «Т Плюс»: «При проведении дорожных работ на улице Промышленной подрядной организацией в результате фрезеровки старого дорожного полотна была повреждена плита перекрытия канала тепловой сети. Дополнительную нагрузку на дорожное полотно создал груженый асфальтом автомобиль КамАЗ, направлявшийся к месту проведения дорожных работ, в результате чего автомобиль провалился задней осью в канал».
Сообщается, что канал теплосети является имуществом теплоснабжающей организации, ее специалисты выясняют причины ЧП. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сдвига плиты с опорных точек или повреждения строительной арматуры.
Пресс-служба ульяновского филиала «Т Плюс»: «При проведении дорожных работ на улице Промышленной подрядной организацией в результате фрезеровки старого дорожного полотна была повреждена плита перекрытия канала тепловой сети. Дополнительную нагрузку на дорожное полотно создал груженый асфальтом автомобиль КамАЗ, направлявшийся к месту проведения дорожных работ, в результате чего автомобиль провалился задней осью в канал».
Сообщается, что канал теплосети является имуществом теплоснабжающей организации, ее специалисты выясняют причины ЧП. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сдвига плиты с опорных точек или повреждения строительной арматуры.
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