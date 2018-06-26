В Барнауле пенсионерку в жару насильно держали в закрытом автобусе

Следователи начали проверку по факту издевательства над пожилой женщиной в Барнауле.
Кондуктор и водитель пассажирского автобуса в Барнауле целый час в жару удерживали в салоне пенсионерку из-за того, что у нее не было с собой пенсионного удостоверения, подтверждающего право на льготный проезд. Следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего 22 июня, сообщается во вторник на канале СК РФ на YouTube.
Пресс-служба СК РФ: «На одном из региональных телеканалов был показан сюжет о том, что кондуктор и водитель пассажирского автобуса в городе Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспортного средства. Пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся».
Как рассказала сама пенсионерка, кондуктор потребовала от нее купить билет без льготы или выйти из автобуса. Когда женщина отказалась выйти, объяснив, что у нее больные ноги, водитель и кондуктор остановили автобус и высадили из него всех, кроме пожилой женщины.
Потерпевшая: «Людей высадили, говорят: плати. Я говорю: да у меня даже денег сейчас с собой нет, я вот две остановки проеду… Я им показала ногу, говорю: посмотрите, ноги больные, забинтованные. Я говорю: мне тяжело идти, я доеду, покажу пенсионное. Они взяли, людей высадили, а меня закрыли».
Пенсионерка написала заявление в полицию. Как сообщила «Российской газете» дочь потерпевшей Ольга Васина, женщина не намерена требовать в суде компенсации от перевозчика, ей достаточно, чтобы виновников наказали правоохранительные органы.
Пресс-служба СК РФ: «На одном из региональных телеканалов был показан сюжет о том, что кондуктор и водитель пассажирского автобуса в городе Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспортного средства. Пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся».
Как рассказала сама пенсионерка, кондуктор потребовала от нее купить билет без льготы или выйти из автобуса. Когда женщина отказалась выйти, объяснив, что у нее больные ноги, водитель и кондуктор остановили автобус и высадили из него всех, кроме пожилой женщины.
Потерпевшая: «Людей высадили, говорят: плати. Я говорю: да у меня даже денег сейчас с собой нет, я вот две остановки проеду… Я им показала ногу, говорю: посмотрите, ноги больные, забинтованные. Я говорю: мне тяжело идти, я доеду, покажу пенсионное. Они взяли, людей высадили, а меня закрыли».
Пенсионерка написала заявление в полицию. Как сообщила «Российской газете» дочь потерпевшей Ольга Васина, женщина не намерена требовать в суде компенсации от перевозчика, ей достаточно, чтобы виновников наказали правоохранительные органы.
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