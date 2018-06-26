Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

Жительница Омска подала в суд на страусиную ферму, после того как на экскурсии ее укусил верблюд.

153 животные

зоопарки

Омск

Женщина несколько часов провела в травмпункте. После она хотела решить вопрос в досудебном порядке, что называется, по-хорошему. Вот только владелец животных оказался еще менее гостеприимным, чем его подопечные — извинений от него пострадавшая так и не дождалась.



Елена Титова, пострадавшие: «Медики сказали, хорошо, что он не прокусил мне кожу. Кофта меня буквально спасла. Иначе нужно было ставить прививки, и вообще тогда уже был бы главный вопрос: а здоров ли вообще этот верблюд».



По словам женщины, травмы она получила, защищая ребенка, при том что дети — самые частые гости в этом зоопарке. Однако, утверждает Елена, руководство фермы не потрудилось даже повесить табличку, сообщающую о непростом характере ее обитателей. Зато в соцсетях регулярно появляются фотоотчеты, иллюстрирующие покладистость подопечных.



Выяснять отношения с руководством страусиной фермы семья пострадавшей теперь будет в суде. В ближайшее время супруги намерены подать иск о компенсации морального ущерба.



Подробнее — в репортаже корреспондента Дарьи Вязовой.