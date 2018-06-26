    Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда. Омск, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОмичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

    Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

    комментировать
    Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

    Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

    Омичка подала в суд на страусиную ферму после укуса верблюда

      Жительница Омска подала в суд на страусиную ферму, после того как на экскурсии ее укусил верблюд.

      Женщина несколько часов провела в травмпункте. После она хотела решить вопрос в досудебном порядке, что называется, по-хорошему. Вот только владелец животных оказался еще менее гостеприимным, чем его подопечные — извинений от него пострадавшая так и не дождалась.

      Елена Титова, пострадавшие: «Медики сказали, хорошо, что он не прокусил мне кожу. Кофта меня буквально спасла. Иначе нужно было ставить прививки, и вообще тогда уже был бы главный вопрос: а здоров ли вообще этот верблюд».

      По словам женщины, травмы она получила, защищая ребенка, при том что дети — самые частые гости в этом зоопарке. Однако, утверждает Елена, руководство фермы не потрудилось даже повесить табличку, сообщающую о непростом характере ее обитателей. Зато в соцсетях регулярно появляются фотоотчеты, иллюстрирующие покладистость подопечных.

      Выяснять отношения с руководством страусиной фермы семья пострадавшей теперь будет в суде. В ближайшее время супруги намерены подать иск о компенсации морального ущерба.

      Подробнее — в репортаже корреспондента Дарьи Вязовой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru