В Ульяновске соседи закрыли инвалиду выезд из дома из-за земельного конфликта

Инвалид из Ульяновска Валерий Казак больше не может ездить в поликлинику и магазины. Раньше незрячего мужчину на машине возила жена. Но недавно въезд во двор преградил бетонный блок. Его установили соседи. Местная прокуратура начала проверку и выяснила, что соседи давно враждуют.

133 инвалиды

Ульяновск

Теперь Мира Казак даже не может отвезти супруга в больницу. Их «Ока», которую инвалид получил в рамках социальной помощи, заблокирована. Конфликт произошел из-за земельного участка, который предприимчивые соседи приватизировали, якобы никого не поставив в известность.



В суде стороны вроде бы договорились. Соседи обещали сделать супругам новые ворота, а они — не заезжать на их территорию. Прошло несколько лет, но взятые обязательства, по словам Валерия Казака, так никто и не выполнил.



Валерий Казак: «Раньше у нас ключи были от ворот. Надо нам выехать — пошли, а ключи не подходят. Ни туда, ни сюда. Ни к калитке, ни к воротам. Пришлось нам спиливать».



Так началась настоящая война. Соседи, по словам пенсионеров, зимой даже снегом их забор забрасывали, чтобы те не выезжали. Затем установили замки на свои ворота.



Виктория Герасимова: «Никакой урон я не наносила, весь урон наносится мне. Положила эту плиту я, собственноручно, вызвала машину и положила, для того чтобы они не лазили на своих машинах по моей территории. Почему они не сделали этот выезд? Я с ними расплатилась по мировому решению».



Однако расписки, подтверждающей факт передачи денег, женщина предоставить не смогла. Валерий Казак уже обратился в прокуратуру.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Марии Семёновой.



