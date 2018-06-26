Участники БДСМ-круиза шокировали жителей немецкого города

Участники круиза по Боденскому озеру (это в Германии) не на шутку напугали жителей небольшого городка, когда сошли на берег. Даже толерантные немцы поспешили увести детей подальше от порта.

Жители небольшого городка Фридрихсхафен в Германии до последнего надеялись, что судно собьется с курса. Но ряженые в латекс все же появились у причала. И тут, как говориться, спасайся кто может, ведь эти пассажиры вооружены плетьми и неровен час закуют в оковы. Действительно зрелище не для слабонервных. На палубе — связанный веревками пленник, мужчина в корсете, водолаз. Казалось бы при виде такого человеку с традиционными семейными ценностями должно стать плохо, но любопытство взяло верх.



Есть этому даже свое название — вечеринка пыток. Забава, конечно, сомнительного свойства, но суть ее в следующем: судно набивают фанатами БДСМ, и они путешествуют по городам и весям, демонстрируя фантазию.



Томас Зигмунд: «Вечерника для тех, кто без комплексов. Да и что в этом плохого? Мы признаемся: да, мы фетишисты, любители БДСМ. Мы хотим показать, что и такое возможно в наше время».



Впрочем, в этом случае что немцу хорошо, то русскому странно. У нас на прогулочных пароходах разве что юмористы плавают, да свадьбы устраивают — традиционные, конечно же. Кстати, с точки зрения фундаментальной науки, сие действо относится к отклонениям, заявляют психиатры. Но всем и сразу не поможешь.



Врачи всерьез обеспокоены: как отбить охоту у таких личностей водить друг друга на поводке или надевать намордники. Кстати, есть и в самой Германии люди не особенно одобряющие вечеринки с пытками. Противники такого времяпрепровождения уже начали намекать ряженным, что пора заканчивать.