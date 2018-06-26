    Гонконг, Токио и Цюрих стали самыми дорогими городами для экспатов. Гонконг, Токио, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГонконг, Токио и Цюрих стали самыми дорогими городами для экспатов

    Гонконг, Токио и Цюрих стали самыми дорогими городами для экспатов

    комментировать

    Гонконг, Токио и Цюрих стали самыми дорогими городами для экспатов

    Гонконг, Токио и Цюрих стали самыми дорогими городами для экспатов

      Компания Mercer составила рейтинг городов мира по стоимости жизни для иностранных специалистов. Чтобы его составить, сравнивали цены на 200 видов товаров и услуг, среди которых жилье, еда, транспорт, одежда и поход в кино.

      Самым дорогим оказался Гонконг. Следом за ним еще один представитель Азии — Токио. Самым дорогим европейским городом стал швейцарский Цюрих, он занимает третье место в мире. Как отмечают эксперты, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса местных валют.

      Москва расположилась на 17-й строчке. Российская столица выделилась, например, самыми дорогими джинсами из всех 209 городов. Тем не менее жить в Москве стало дешевле из-за снижения курса рубля (в прошлом году на занимала 14-е место). Самым дешевым городом в рейтинге оказался Ташкент.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru