    Бойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику. ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику

    Бойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику

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    Бойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику

    Бойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику

      На юго-востоке Украины зафиксировали новые обстрелы. В Донецке и Луганске сообщили о 10 атаках за последние сутки. От артиллерийского огня серьезно пострадал дом в поселке, расположенном на линии разграничения.

      Последняя изба в поселке Желобок, что на границе между Украиной и Луганской народной республикой, запылала около 21:00. Это произошло после прямого попадания снаряда ВСУ. Хозяйка дома — 62-летняя пенсионерка. Она чудом уцелела.

      Ольга Руденко, жительница села Желобок: «Я в хате была, 2 раза в хату попало. От ударов крыша упала, чердак упал, потолок рухнул на меня».

      Поселок стерт с лица земли. А военные Луганской и Донецкой республик отмечают, что обстрелы с украинской стороны становятся все яростнее.

      Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции Луганской народной республики: «Начались обстрелы с тяжелой артиллерии, чего на протяжении длительного времени не наблюдалось. Ведутся целенаправленные обстрелы именно по жилой структуре, по мирным гражданам».

      Как передает корреспондент Владимир Аракелов, в прифронтовой полосе бойцы подразделения донецкой армии вглядываются в линию горизонта. Этот участок они обороняют несколько лет. В свободное от дежурства время военные следят за мундиалем.

      Алексей, военный ДНР: «Если возможность есть хотя бы у одного посмотреть, потом он передает свои эмоции. Даже слушать интересно».

      Но болеть за футбол удается нечасто. На позициях ВСУ заметно усиление.

      Байкал, командир подразделения армии Донецкой народной республики: «Начали технику тяжелую ставить на линию соприкосновения, по ночам гоняют».

      На окраине села Луганское до позиций украинской армии — не более километра. Поспели вишни, но снимать урожай некому — здесь остались 9 человек.

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