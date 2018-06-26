Бойцы ВСУ по ночам стягивают к линии соприкосновения военную технику

На юго-востоке Украины зафиксировали новые обстрелы. В Донецке и Луганске сообщили о 10 атаках за последние сутки. От артиллерийского огня серьезно пострадал дом в поселке, расположенном на линии разграничения.

Последняя изба в поселке Желобок, что на границе между Украиной и Луганской народной республикой, запылала около 21:00. Это произошло после прямого попадания снаряда ВСУ. Хозяйка дома — 62-летняя пенсионерка. Она чудом уцелела.



Ольга Руденко, жительница села Желобок: «Я в хате была, 2 раза в хату попало. От ударов крыша упала, чердак упал, потолок рухнул на меня».



Поселок стерт с лица земли. А военные Луганской и Донецкой республик отмечают, что обстрелы с украинской стороны становятся все яростнее.



Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции Луганской народной республики: «Начались обстрелы с тяжелой артиллерии, чего на протяжении длительного времени не наблюдалось. Ведутся целенаправленные обстрелы именно по жилой структуре, по мирным гражданам».



Как передает корреспондент Владимир Аракелов, в прифронтовой полосе бойцы подразделения донецкой армии вглядываются в линию горизонта. Этот участок они обороняют несколько лет. В свободное от дежурства время военные следят за мундиалем.



Алексей, военный ДНР: «Если возможность есть хотя бы у одного посмотреть, потом он передает свои эмоции. Даже слушать интересно».



Но болеть за футбол удается нечасто. На позициях ВСУ заметно усиление.



Байкал, командир подразделения армии Донецкой народной республики: «Начали технику тяжелую ставить на линию соприкосновения, по ночам гоняют».



На окраине села Луганское до позиций украинской армии — не более километра. Поспели вишни, но снимать урожай некому — здесь остались 9 человек.