    На проведение ЧМ-2018 выделили дополнительные 800 млн рублей

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    На проведение ЧМ-2018 выделили дополнительные 800 млн рублей

    На проведение <nobr>ЧМ-2018</nobr> выделили дополнительные 800 млн рублей

    Минспорту РФ из бюджета выделено еще более 800 млн рублей — на затраты, связанные с проведением чемпионата мира в России.

    Как сообщается на портале правовой информации, субсидии в размере 334,2 млн рублей выделены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Еще 481,6 млн рублей выделено на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов ЧМ.

    Распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    смотретьПутин утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
    Путин утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами и Российским футбольным союзом обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018. Речь о создании площадок для занятий физкультурой, детских и юношеских футбольных центров, проведении крупных спортивных соревнований, в том числе по футболу. Также созданные стадионы планируется использовать в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

    Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Следующий матч сборная России по футболу сыграет 1 июля в «Лужниках» с командой Испании. Начало в 17:00, НТВ будет вести текстовую трансляцию.

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