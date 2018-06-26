Ведущий НТВ Сергей Малозёмов выпустит книгу о научных принципах похудения

В Москве готовится к выпуску книга ведущего НТВ Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая. Научные принципы похудения». Уже скоро книга будет презентована широкой публике.
Сергей Малозёмов стал автором книги «Еда живая и мертвая. Научные принципы похудения». Все сочинение строится на исследованиях, проведенных в ходе съемок программы «Еда живая и мертвая».
Новая книга Сергея Малозёмова посвящена многовековому опыту борьбы человечества сначала против худобы, а потом против лишнего веса. В ней на примере повальных увлечений жителей Америки фастфудом и последующей моде на фитнес разбираются многолетние заблуждения, популярные в США. Все произведение строится исключительно на научных открытиях, автор отказался в произведении, как и в программе, от страшилок и сенсаций.
Книга состоит из 7 глав, в которых, объясняется, почему мы все-таки толстеем и как с этим можно бороться. В борьбе с лишним весом успех на 70% зависит от правильной диеты и только на 30% — от спортивных нагрузок. В книге Сергей отвечает на главные вопросы: почему эпидемия ожирения началась только в XX веке? Что в эволюции общества послужило толчком к такому нездоровому процессу? Почему не работают диеты? Что говорит наука о разгрузочных днях, жирах в рационе и диете Дюкана? Какие продукты помогают похудеть?
Сергей Малозёмов, телеведущий: «Я вложил в эту книгу несколько месяцев труда и сделал много открытий для себя. Самым интересным оказалось то, что в эпидемии ожирения, которая напала на человечество последние несколько десятилетий, „виновен“, можно сказать, один совершенно конкретный продукт. Какой — вы узнаете в книге. Конечно, там есть рецепты, что с этим делать, как похудеть, если вы недовольны своим весом. Наука хорошо исследовала этот вопрос, и у нее есть эффективные способы».
«Еда живая и мертвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием. Это проект о еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии дают нам все больше вариантов. Как разобраться в этом многообразии? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.
Новая книга Сергея Малозёмова посвящена многовековому опыту борьбы человечества сначала против худобы, а потом против лишнего веса. В ней на примере повальных увлечений жителей Америки фастфудом и последующей моде на фитнес разбираются многолетние заблуждения, популярные в США. Все произведение строится исключительно на научных открытиях, автор отказался в произведении, как и в программе, от страшилок и сенсаций.
Книга состоит из 7 глав, в которых, объясняется, почему мы все-таки толстеем и как с этим можно бороться. В борьбе с лишним весом успех на 70% зависит от правильной диеты и только на 30% — от спортивных нагрузок. В книге Сергей отвечает на главные вопросы: почему эпидемия ожирения началась только в XX веке? Что в эволюции общества послужило толчком к такому нездоровому процессу? Почему не работают диеты? Что говорит наука о разгрузочных днях, жирах в рационе и диете Дюкана? Какие продукты помогают похудеть?
Сергей Малозёмов, телеведущий: «Я вложил в эту книгу несколько месяцев труда и сделал много открытий для себя. Самым интересным оказалось то, что в эпидемии ожирения, которая напала на человечество последние несколько десятилетий, „виновен“, можно сказать, один совершенно конкретный продукт. Какой — вы узнаете в книге. Конечно, там есть рецепты, что с этим делать, как похудеть, если вы недовольны своим весом. Наука хорошо исследовала этот вопрос, и у нее есть эффективные способы».
«Еда живая и мертвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием. Это проект о еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии дают нам все больше вариантов. Как разобраться в этом многообразии? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.
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