В Тюмени на улице зарезали 19-летнюю девушку

Уголовное дело возбуждено по факту убийства
19-летней девушки в Тюмени.
Тело местной жительницы было обнаружено в ночь на 26 июня у одного из домов по Беловежской улице. Как рассказали местные жители, убитую девушку случайно нашел байкер.
По предварительным данным, неизвестный злоумышленник ударил девушку ножом, когда она одна возвращалась домой, передает «72.Ru».
Сыщики уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело, сообщили в тюменском управлении СК.
По предварительным данным, неизвестный злоумышленник ударил девушку ножом, когда она одна возвращалась домой, передает «72.Ru».
Сыщики уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело, сообщили в тюменском управлении СК.
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