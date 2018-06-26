«Тяжело, но необходимо»: группа «Звери» отказалась выступать в Киеве

Музыканты объяснили, что отказаться от выступления в украинской столице им пришлось из-за «непрофессионального подхода принимающей стороны».При этом в группе отменили, что отменять концерт «было тяжело, но необходимо», и выразили надежду на скорую встречу с украинскими поклонниками.