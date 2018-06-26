    «Тяжело, но необходимо»: группа «Звери» отказалась выступать в Киеве

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    «Тяжело, но необходимо»: группа «Звери» отказалась выступать в Киеве

    «Тяжело, но необходимо»: группа «Звери» отказалась выступать в Киеве

    Группа «Звери» объявила, что не поедет на фестиваль Atlas Weekend, который в начале июля пройдет в Киеве.

    Музыканты объяснили, что отказаться от выступления в украинской столице им пришлось из-за «непрофессионального подхода принимающей стороны».

    При этом в группе отменили, что отменять концерт «было тяжело, но необходимо», и выразили надежду на скорую встречу с украинскими поклонниками.


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