Под Пензой при столкновении семи автомобилей погибли четыре человека

В Пензенской области в массовом ДТП погибли четыре человека, еще пять пострадали.
Авария случилась Мокшанском районе на 565-м км автодороги М-5 «Урал». Там столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей.
В результате погибли четыре человека и пять пострадали, сейчас пострадавшие доставлены в больницу.
Состояние пострадавших, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на трассе после аварии не перекрывалось, передает ТАСС.
В результате погибли четыре человека и пять пострадали, сейчас пострадавшие доставлены в больницу.
Состояние пострадавших, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на трассе после аварии не перекрывалось, передает ТАСС.
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