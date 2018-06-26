    Под Пензой при столкновении семи автомобилей погибли четыре человека

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    Под Пензой при столкновении семи автомобилей погибли четыре человека

    Под Пензой при столкновении семи автомобилей погибли четыре человека

    В Пензенской области в массовом ДТП погибли четыре человека, еще пять пострадали.

    Авария случилась Мокшанском районе на 565-м км автодороги М-5 «Урал». Там столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей.

    В результате погибли четыре человека и пять пострадали, сейчас пострадавшие доставлены в больницу.

    Состояние пострадавших, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на трассе после аварии не перекрывалось, передает ТАСС.

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