Памятник великану: в Белоруссии увековечили самого высокого человека в мире

В центре Витебска открыли памятник простому белорусскому крестьянину Фёдору Махнову. Высота бронзовой скульптуры — почти 3 метра. Что интересно, это не художественная задумка автора. Дело в том, что Махнов неофициально считается самым высоким человеком в истории. По некоторым данным, его рост составлял 2 метра 85 сантиметров. Эти внушительные параметры были предметом научных споров и изысканий.

638 Белоруссия

памятники

рекорды

Изумление литейщиков понятно. Памятник выполнен в натуральную величину и с соблюдением всех пропорций. Фигуру крестьянина витебского уезда Фёдора Махнова изготовили к 140-летию со дня его рождения. Сейчас этот человек практически никому не известен, а в начале XX века, выражаясь языком современности, он был звездой.



Самый высокий человек в мире, гастроли в цирке, встречи с папой римским, президентом США и канцлером Германии. За ним охотились репортеры и антропологи. Первые смаковали подробности быта. Великан ел 4 раза в день. Только завтрак чего стоит: 20 яиц, 8 круглых буханок белого хлеба с маслом и 2 литра чая.



Антропологи требовали подробных научных исследований и завещать скелет музеям после смерти. Из за агрессивных ученых он даже сбежал с официального гастрольного тура по Европе. Истории местного великана краевед старосельской школы Маргарита Дмитриевна отдала 42 года жизни. Она написала книгу, сделала стенд в музее, за шкафом на стенке есть металлический каркас его подростковой кровати, которая оказалась мала, поэтому подставляли табуретки. Из раритетов сохранился крест с памятника. Его она унесла, чтобы не украли. Сама могила тоже сохранилась.



Добраться до захоронения — целое приключение. Находится оно в белорусской глубинке из серии глубже не бывает. Через полчаса езды на внедорожнике по перепаханным полям с риском застрять в любой момент удается доехать до окраины хутора Великанов, точнее, того, что от него осталось. Между тем само название возникло после того, как белорусский гигант вернулся из своих заграничных вояжей.



От водяной мельницы остался только фундамент. Здесь Фёдор работал еще ребенком, таскал валуны, чтобы чистить русло и, забавляясь, поднимал мельничные жернова. Сейчас надпись на могильном памятнике непросто прочитать: Фёдор Андреевич Махнов, годы рождения и смерти. Рост самого большого человека в мире достигал 3 аршинов и 9 вершков. Но на самом деле это неточные цифры. Два метра 54 сантиметра — его рост в 16 лет, когда он только подписал контракт с немецким цирком.



Маргарита Юшкевич, краевед: «Он жил в Германии 9 лет и за это время еще вырос. Потому что он только в 1905 году перестал расти, это зафиксировал врач. По черепу как то они определяют, что человек больше не растет».



Дальше сплошные тайны и мистика. По некоторым данным, Махнов вырос до 2 метров 85 сантиметров, по другим, был ниже на 13 сантиметров. При этом никаких документов не сохранилось. Нигде. Ни в России, ни в Белоруссии, ни в Европе, только многочисленные фото. Склада души великан был добрейшего. В 20 лет он женился на учительнице Ефросиньи Лебедевой. Дама была очень высокая, но рядом с мужем смотрелась просто крохой.



К примеру, чтобы Махнов сумел доплыть до Америки на лайнере, на палубе пришлось возводить отдельное строение. Все каюты были ему малы. Вернувшись на Великанов хутор, он развернул свое хозяйство. Выкупил у помещика фальварок и мельницу, на которой работал ребенком.



Иван Казак: «Он помогал всем крестьянам, кто к нему обращался. Он был небедный человек. Поэтому я вот так вот и подумал, что действительно такие большие люди они должны быть добрыми. Человек великий, я считаю, незаурядный. Он и в цирке ж выступал, он был артист».



Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, прожил белорусский Гулливер всего 34 года, его подкосили хронические болячки. Спустя четверть века его останки все-таки извлекли для исследований. Но в Великую Отечественную они пропали в Минске. Многочисленные потомки ныне здравствуют по всему СНГ, но никто и близко не дотянулся до прадеда. Важная деталь памятника — обычный стул, чтобы почувствовать разницу между обычным человеком и самым высоким человеком в мире.