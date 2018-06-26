Российские инженеры совершили прорыв в производстве медоборудования

Отечественные ученые создали медицинский аппарат для получения из воздуха оксида азота, который жизненно необходим для помощи пациентам с заболеваниями легких. Настоящий прорыв в производстве медицинского оборудования совершили российские инженеры.

Каждый со школы знает, что мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Со школы полагается знать, что основную часть атмосферы Земли составляет газ азот. И он также необходим для жизнедеятельности организма. Важность оксида азота ученые открыли еще более полувека назад. Он нужен при лечении множества болезней. Сегодня баллоны с ним стоят в любой операционной.



Александр Чучалин, академик РАН: «Сейчас оксид азота широко стал применяться у акушеров, когда возникают проблемы патологических родов, стал применяться кардиохирургами в период операций, мы его применяли при трансплантации легких».



Проблема сложилась, скорее, логистическая. Оксид азота надо произвести, закачать в баллон и доставить до места. При этом любой баллон с любым газом когда-нибудь кончается, надо заполнять его снова. А теперь наши ученые сконструировали аппарат по производству нужной смеси прямо на месте, в больнице, причем аппарат очень скромных размеров.



Александра Яровая, ассистент кафедры госпитальной терапии: «В мире используются баллоны с оксидом азота. В чем уникальность данного прибора? В контейнере происходит электрохимическая генерация из окружающего воздуха нужного нам оксида азота. Мы его не запасаем. Прибор работает от сети, нажимаем пуск, начинается генерация газа».



Александр Чучалин: «Сама система — это большое ноу-хау, это прорыв в технологии получения азота. Это позволяет иметь его в каждой операционной».



Юрий Санямов, переживший тяжелое воспаление легких, за 9 дней с трубочкой в носу уже убедился, что это работает. Осталась одна проблема — внедрить в производство, чтобы не только в операционных и санаториях, но и у каждого астматика дома такой стоял. А вот с внедрением в России исторически напряженка. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.