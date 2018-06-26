Путин утвердил ряд поручений по итогам прямой линии

Президент России утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года. Документ с перечнем распоряжений опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии распорядился проработать вопрос упрощенного предоставления гражданства иностранцам, обладающим востребованными российской экономикой профессиями.
Из текста поручения: «Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством иностранных дел РФ представить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой».
Также «с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда в субъектах России» президент поручил упростить процедуру получения разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранцам, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ. Предложения по этим вопросам главы ведомств должны представить до конца года.
Также Путин поручил не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года, и до 15 августа разработать меры по дальнейшему росту этих выплат. До 15 июля 2018 года правительству необходимо будет представить предложения по обеспечению ставки в 6% на ипотеку для семей с четырьмя и более детьми.
До 1 сентября кабмин должен будет принять исчерпывающие меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков. А
Федеральной антимонопольной службе поручено организовать мониторинг цен на авиационное топливо и не допустить необоснованный рост цен на авиабилеты.
Правительству Ростовской области поручено помочь гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины. А на Дальнем Востоке кабмину необходимо будет проконтролировать выделение гражданам так называемого «дальневосточного гектара». Путин потребовал обратить внимание на транспортную доступность выделяемых участков.
Перечень поручений президента по итогам прямой линии опубликован на сайте Кремля.
Из текста поручения: «Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством иностранных дел РФ представить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой».
Также «с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда в субъектах России» президент поручил упростить процедуру получения разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранцам, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ. Предложения по этим вопросам главы ведомств должны представить до конца года.
Также Путин поручил не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года, и до 15 августа разработать меры по дальнейшему росту этих выплат. До 15 июля 2018 года правительству необходимо будет представить предложения по обеспечению ставки в 6% на ипотеку для семей с четырьмя и более детьми.
До 1 сентября кабмин должен будет принять исчерпывающие меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков. А
Федеральной антимонопольной службе поручено организовать мониторинг цен на авиационное топливо и не допустить необоснованный рост цен на авиабилеты.
Правительству Ростовской области поручено помочь гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины. А на Дальнем Востоке кабмину необходимо будет проконтролировать выделение гражданам так называемого «дальневосточного гектара». Путин потребовал обратить внимание на транспортную доступность выделяемых участков.
Перечень поручений президента по итогам прямой линии опубликован на сайте Кремля.
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