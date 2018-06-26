Авиастроители опровергли информацию о готовящейся замене «Руслану»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует заниматься проектированием сверхтяжелого транспортного самолета для замены
Ан-124 «Руслан». Об этом сообщили в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что корпорация планирует в рамках программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разработать эскизный проект воздушного судна для замены «Русланов», которые больше не производятся.
Пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК: «Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то действительно в настоящее время ПАО „Ил“ ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн».
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявлял, что обсуждается вопрос о том, чтобы возобновить остановленное в 2003 году производство «Руслана», но решение пока не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор «Ила» Алексей Рогозин сообщил, что выпуск тяжелых транспортных бортов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача, передает РИА Новости.
Ан-124 «Руслан» — один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Воздушное судно было разработано в первой половине 80-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
Пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК: «Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то действительно в настоящее время ПАО „Ил“ ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн».
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявлял, что обсуждается вопрос о том, чтобы возобновить остановленное в 2003 году производство «Руслана», но решение пока не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор «Ила» Алексей Рогозин сообщил, что выпуск тяжелых транспортных бортов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача, передает РИА Новости.
Ан-124 «Руслан» — один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Воздушное судно было разработано в первой половине 80-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
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