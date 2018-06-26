На МКАД в районе Капотни из-за опрокинувшейся фуры образовалась пробка

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на Московской кольцевой автодороге.
На 18-м километре МКАД опрокинулась фура. Это случилось в районе Капотни на внутренней стороне дороги, пострадавших нет. К месту ЧП уже вызвали технику, чтобы поднять автомобиль.
В районе аварии движение ограничено, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Портал «Яндекс.Пробки» отмечает затор на внутренней стороне МКАД от Белой Дачи до Бесединского путепровода. Машины не едут на отрезке длиной 4,6 километра, на этом участке можно потерять больше часа.
В районе аварии движение ограничено, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Портал «Яндекс.Пробки» отмечает затор на внутренней стороне МКАД от Белой Дачи до Бесединского путепровода. Машины не едут на отрезке длиной 4,6 километра, на этом участке можно потерять больше часа.
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