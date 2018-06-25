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    МИД РФ: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США

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    МИД РФ: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США

    МИД РФ: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США

    Москва считает циничными и ангажированными выводы доклада техсекретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в сирийских Барзе и Джамрайе. Об этом заявили в МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ принимался под сильнейшим давлением США.

    МИД РФ: «Обратили внимание на доклад Гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) г-на А.Узюмджю о выполнении решения 83-й сессии Исполсовета ОЗХО. Мы уже многократно указывали, что заложенные в нем требования к Сирии выходят за рамки Химконвенции.

    В МИД РФ подчеркнули, что попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые, включая секретные, объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки.

    МИД РФ: „Понятно, что такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников. Интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты“».

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в первую очередь под прицел попал Научно-исследовательский центр с отделениями в г. Барза и г. Джамрайя. Он имел для Сирии ключевое с народно-хозяйственной точки зрения значение, но был стерт с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции.

    В дипведомстве также отметили «вызывающий и циничный характер доклада ОЗХО».

    МИД РФ: «Именно ОЗХО подтвердила, что уничтожение химического оружия Сирии проводилось с масштабной международной помощью и под пристальным контролем организации. Уже после успешного завершения химической демилитаризации Сирии в течение 2017 года состоялись две инспекции техсекретариата на объекты НИЦ в Барзе и Джамрайе. Ни следов токсичных химвеществ и их прекурсоров, ни признаков какой-либо запрещенной деятельности там обнаружено не было».

    Однако, как отметили в МИД РФ, в новом докладе этот факт просто проигнорировали.

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