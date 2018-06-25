Суд продлил Навальному на год испытательный срок по делу «Кировлеса»

Симоновский суд Москвы удовлетворил просьбу ФСИН и продлил на год испытательный срок блогеру Алексею Навальному по делу о растрате на предприятии «Кировлес».
Испытательный срок Алексея Навального должен был истечь этим летом. Но по решению суда он был продлен на год, передает ТАСС.
Светлана Туманина, судья: «Представление начальника филиала №15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального удовлетворить».
Кроме того, суд обязал Навального являться в органы ФСИН для регистрации каждый рабочий понедельник.
ФСИН настаивала на продлении испытательного срока для оппозиционера Алексея Навального, так как являясь условно осужденным по делу о растрате, он продолжал нарушать общественный порядок. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка при проведении митингов. Так, в мае Навальный был арестован на 30 суток.
Напомним, в феврале 2017 года суд повторно рассмотрел дело о хищении средств компании «Кировлес» на сумму более 16 млн рублей. Навальный был условно приговорен к пяти годам, а второй фигурант дела Пётр Офицеров — к 4 годам колонии условно. Испытательный срок для обоих составил полтора года, кроме того, каждому из них был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Но в ноябре 2016-го президиум Верховного суда отменил его и направил дело на повторное рассмотрение.
Светлана Туманина, судья: «Представление начальника филиала №15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального удовлетворить».
Кроме того, суд обязал Навального являться в органы ФСИН для регистрации каждый рабочий понедельник.
ФСИН настаивала на продлении испытательного срока для оппозиционера Алексея Навального, так как являясь условно осужденным по делу о растрате, он продолжал нарушать общественный порядок. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка при проведении митингов. Так, в мае Навальный был арестован на 30 суток.
Напомним, в феврале 2017 года суд повторно рассмотрел дело о хищении средств компании «Кировлес» на сумму более 16 млн рублей. Навальный был условно приговорен к пяти годам, а второй фигурант дела Пётр Офицеров — к 4 годам колонии условно. Испытательный срок для обоих составил полтора года, кроме того, каждому из них был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Но в ноябре 2016-го президиум Верховного суда отменил его и направил дело на повторное рассмотрение.
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