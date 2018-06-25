    Суд продлил Навальному на год испытательный срок по делу «Кировлеса»

    комментировать

    Суд продлил Навальному на год испытательный срок по делу «Кировлеса»

    Суд продлил Навальному на год испытательный срок по делу «Кировлеса»

    Симоновский суд Москвы удовлетворил просьбу ФСИН и продлил на год испытательный срок блогеру Алексею Навальному по делу о растрате на предприятии «Кировлес».

    Испытательный срок Алексея Навального должен был истечь этим летом. Но по решению суда он был продлен на год, передает ТАСС.

    Светлана Туманина, судья: «Представление начальника филиала №15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального удовлетворить».

    Кроме того, суд обязал Навального являться в органы ФСИН для регистрации каждый рабочий понедельник.

    ФСИН настаивала на продлении испытательного срока для оппозиционера Алексея Навального, так как являясь условно осужденным по делу о растрате, он продолжал нарушать общественный порядок. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка при проведении митингов. Так, в мае Навальный был арестован на 30 суток.

    Напомним, в феврале 2017 года суд повторно рассмотрел дело о хищении средств компании «Кировлес» на сумму более 16 млн рублей. Навальный был условно приговорен к пяти годам, а второй фигурант дела Пётр Офицеров — к 4 годам колонии условно. Испытательный срок для обоих составил полтора года, кроме того, каждому из них был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

    В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Но в ноябре 2016-го президиум Верховного суда отменил его и направил дело на повторное рассмотрение.

    Новости по теме

    Дело Навального

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru