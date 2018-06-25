В Уфе судья окружила свой стол дорожкой из соли

Необычный инцидент произошел на заседании в Ленинском районном суде Уфы. По словам правоозащитников, судья обсыпала зал судебного кабинета солью, очертив свой стол.
Инцидент произошел незадолго до рассмотрения иска уфимцев к местному заводу, который, предположительно, загрязняет воду. Участники процесса, зайдя в зал, увидели, что повсюду рассыпана соль, а стол судьи и вовсе очерчен солевыми дорожками. Получить объяснения правозащитникам не удалось — все вопросы судья Наиля Идиатова игнорировала, пишет местный портал Proufu.ru.
Альмира Жукова, правозащитница: «Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: „Что вокруг меня насыпали?“. Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: „Я в суд пришла или к шаману?“ — снова молчит».
По словам Жуковой, она попыталась сделать снимок из коридора всего зала с судьей и кругами соли, но в этот момент кто-то схватил ее сзади и попытался отобрать телефон. Как она утверждает, это был судебный пристав.
Альмира Жукова, правозащитница: «Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: „Что вокруг меня насыпали?“. Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: „Я в суд пришла или к шаману?“ — снова молчит».
По словам Жуковой, она попыталась сделать снимок из коридора всего зала с судьей и кругами соли, но в этот момент кто-то схватил ее сзади и попытался отобрать телефон. Как она утверждает, это был судебный пристав.
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