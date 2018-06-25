    Юные яхтсмены соревнуются в Финском заливе за Кубок «Газпрома». Ленинградская область, Финский залив, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮные яхтсмены соревнуются в Финском заливе за Кубок «Газпрома»

    Юные яхтсмены соревнуются в Финском заливе за Кубок «Газпрома»

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    Юные яхтсмены соревнуются в Финском заливе за Кубок «Газпрома»

    Юные яхтсмены соревнуются в Финском заливе за Кубок «Газпрома»

      В яхтенной гавани поселка Советский стартовала регата «Оптимисты Северной Столицы».

      Финский залив испытал юных яхтсменов сильным ветром. В порту «Йоханнес» в Ленобласти завершился второй этап крупнейшей Всероссийской детской серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». В нем приняли участие 85 гонщиков из Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода и Москвы.

      При этом наравне с опытными спортсменами гонялись и новички. Некоторые из них сделали первые шаги в парусном спорте только в мае этого года. Для начинающих яхтсменов впервые в истории соревнований даже добавили специальную зачетную группу — «Кадеты».

      По словам организаторов, и те и другие справились со сложными погодными условиями. В первый день ветер достигал порывов силы в 30 узлов. Участникам регаты предстоит еще два этапа гонок. Завершающий проведут в акватории Невской губы.

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