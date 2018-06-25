Звезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Панина отмечает 50-летие творческой деятельности и 30 лет работы в драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Сегодня вечером любимую актрису зрители смогут увидеть в спектакле «Прикинь, что ты — Бог». Никаких особенных приготовлений актриса не делает.



Всё как обычно — сцена это место, где живешь и учишься. Формула успеха Валентины Паниной, секрет ее неувядающей красоты и молодости — в страстном желании узнавать новое. По словам самой юбилярши, если бы не служение Мельпомене, то ей, выпускнице филфака Омского университета, была уготована прямая дорога в учителя. Но талантливую студентку отправили учиться в Москву, в легендарное Щепкинское училище, определив дальнейшую профессиональную судьбу.



Из почти 70 работ в театре и кино Валентина Панина особо выделяет «Элегию» Павловского, где она сыграла Марию Савину в дуэте с Бруно Фрейндлихом. Легендарная постановка собирала аншлаги на протяжении 20 с лишним лет. А своим самым дерзким актерским поступком считает свое участие в спектакле, посвященном Клавдии Шульженко. Проект под названием «Я возвращаю ваш портрет» позволил Паниной исполнить со сцены рекордное количество любимых песен — 60 за два отделения.