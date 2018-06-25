    Звезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей. Санкт-Петербург, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей

    Звезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей

    комментировать

    Звезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей

    Звезда петербургской Комиссаржевки празднует двойной юбилей

      Заслуженная артистка РСФСР Валентина Панина отмечает 50-летие творческой деятельности и 30 лет работы в драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

      Сегодня вечером любимую актрису зрители смогут увидеть в спектакле «Прикинь, что ты — Бог». Никаких особенных приготовлений актриса не делает.

      Всё как обычно — сцена это место, где живешь и учишься. Формула успеха Валентины Паниной, секрет ее неувядающей красоты и молодости — в страстном желании узнавать новое. По словам самой юбилярши, если бы не служение Мельпомене, то ей, выпускнице филфака Омского университета, была уготована прямая дорога в учителя. Но талантливую студентку отправили учиться в Москву, в легендарное Щепкинское училище, определив дальнейшую профессиональную судьбу.

      Из почти 70 работ в театре и кино Валентина Панина особо выделяет «Элегию» Павловского, где она сыграла Марию Савину в дуэте с Бруно Фрейндлихом. Легендарная постановка собирала аншлаги на протяжении 20 с лишним лет. А своим самым дерзким актерским поступком считает свое участие в спектакле, посвященном Клавдии Шульженко. Проект под названием «Я возвращаю ваш портрет» позволил Паниной исполнить со сцены рекордное количество любимых песен — 60 за два отделения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru