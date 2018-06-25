Смольный: в дни ЧМ Северную столицу уже посетило 150 тысяч болельщиков

Комитет по туризму озвучил данные о количестве путешественников, посетивших берега Невы в июне.

Почти 150 тысяч туристов посетило Петербург за время чемпионата мира по футболу. А всего до конца мундиаля планируется, что эта цифра возрастет до 700 тысяч.



Сегодня данные о потоке туристов озвучил председатель профильного комитета Смольного Евгений Панкевич. По словам главы комитета по туризму, гостиницы разных категорий заполнены почти на 100 процентов, и подобная ситуация может продлиться до конца лета. Многие болельщики даже сдают билеты, чтобы задержаться в Петербурге.



Самым красноречивым комментарием иностранных СМИ Евгений Панкевич назвал сообщение английской газеты The Independent. Она считает, что Петербург лучше других городов подготовился к чемпионату мира.