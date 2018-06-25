Арестованного в Питере гангстера из Бразилии отправили в СИЗО №4

Петроградский районный суд на два месяца отправил под стражу разыскиваемого за серию ограблений Родриго Вицентини Динарди.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, известного на родине грабителя, разыскиваемого Интерполом, в Петроградский районный суд для избрания меры пресечения привезли как особо охраняемую персону. Многочисленных соотечественников Родриго Динарди это событие не взволновало. Все были увлечены футболом, да и сам Динарди прибыл в город на Неве без лишнего шума — через Лондон по поддельному итальянскому паспорту.
Понурый бразильский гангстер заявил суду, что ни в чем не виноват, просил отпустить и сказал: в полиции с ним обходятся хорошо. Журналисты, первые узнавшие о задержании члена банды южноамериканской республики, выяснили, что проводившие операцию на «Стадионе Санкт-Петербург» оперативники проявили благородство и дали Родриго досмотреть до конца победный матч его страны.
Бразильская пресса, правда, без лишних подробностей, также сообщает о поимке в Петербурге одного из тех, кого почти год назад полиция штата Эспириту Санту объявила в розыск. Тогда там проходила операция «Богиня».
Искали лидера банды — 31-летнюю Жаклин да Луз. Подозревают, что именно она руководила ограблениями почты, которые на этой земле Атлантического побережья происходят с привычной регулярностью. За год отделения штата опустошались 70 раз.
Вскрывая сейфы публичной компании, криминальная группа успокаивала сотрудников и клиентов почты, утверждая, что они заберут только деньги, принадлежащие государству.
Подсчитано, что за два ограбления преступники похитили 230 тысяч реалов. К нанесенному ущербу нужно добавить ущерб от психологического шока, который испытали сотрудники и клиенты почты, а также учесть, что несколько дней почтовые отделения не работали. Судя по разнообразным видео, запечатлевшим эти ограбления, вооруженные разбойники чаще вели себя деликатно.
Родриго Динарди, ускользавший от бразильских полицейских, вряд ли рассчитывал на арест в России. Наверняка планировал еще поболеть за своих на матче с Сербией. А теперь может разве что надеяться на телетрансляцию в питерском СИЗО №4.
Понурый бразильский гангстер заявил суду, что ни в чем не виноват, просил отпустить и сказал: в полиции с ним обходятся хорошо. Журналисты, первые узнавшие о задержании члена банды южноамериканской республики, выяснили, что проводившие операцию на «Стадионе Санкт-Петербург» оперативники проявили благородство и дали Родриго досмотреть до конца победный матч его страны.
Бразильская пресса, правда, без лишних подробностей, также сообщает о поимке в Петербурге одного из тех, кого почти год назад полиция штата Эспириту Санту объявила в розыск. Тогда там проходила операция «Богиня».
Искали лидера банды — 31-летнюю Жаклин да Луз. Подозревают, что именно она руководила ограблениями почты, которые на этой земле Атлантического побережья происходят с привычной регулярностью. За год отделения штата опустошались 70 раз.
Вскрывая сейфы публичной компании, криминальная группа успокаивала сотрудников и клиентов почты, утверждая, что они заберут только деньги, принадлежащие государству.
Подсчитано, что за два ограбления преступники похитили 230 тысяч реалов. К нанесенному ущербу нужно добавить ущерб от психологического шока, который испытали сотрудники и клиенты почты, а также учесть, что несколько дней почтовые отделения не работали. Судя по разнообразным видео, запечатлевшим эти ограбления, вооруженные разбойники чаще вели себя деликатно.
Родриго Динарди, ускользавший от бразильских полицейских, вряд ли рассчитывал на арест в России. Наверняка планировал еще поболеть за своих на матче с Сербией. А теперь может разве что надеяться на телетрансляцию в питерском СИЗО №4.
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