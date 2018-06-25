Медведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах

Россия продолжит финансировать отечественные вузы для повышения их конкурентноспособности и качества образования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.

По словам премьер-министра, за последние четыре года на соответствующие программы было выделено более 50 миллиардов рублей.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, понимая, что одними решениями здесь результат не достигается. Это должен быть результат постоянной кропотливой работы и самих университетов, и власти, и бизнеса, и работодателей».



На заседании Медведев также обсудил создание единого кампуса Петербургского университета. А до совещания глава кабмина посетил один из корпусов учебного заведения, который является его альма-матер: премьер-министр окончил юридический факультет.