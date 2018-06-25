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    Медведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах. вузы, Медведев, образование, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах

    Медведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах

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    Медведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах

    Медведев пообещал «кропотливо работать» над повышением качества образования в вузах

      Россия продолжит финансировать отечественные вузы для повышения их конкурентноспособности и качества образования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.

      По словам премьер-министра, за последние четыре года на соответствующие программы было выделено более 50 миллиардов рублей.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, понимая, что одними решениями здесь результат не достигается. Это должен быть результат постоянной кропотливой работы и самих университетов, и власти, и бизнеса, и работодателей».

      На заседании Медведев также обсудил создание единого кампуса Петербургского университета. А до совещания глава кабмина посетил один из корпусов учебного заведения, который является его альма-матер: премьер-министр окончил юридический факультет.

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