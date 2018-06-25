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    Биатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год. аварии на транспорте, Белоруссия, биатлон, Бьорндален. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБиатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год

    Биатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год

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    Биатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год

    Биатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год

      Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру.

      О своем решении 31-летняя белорусская спортсменка сообщила на конференции в Минске. Она объяснила, что хочет посвятить себя воспитанию дочери.

      Дарья Домрачева: «По окончании сезона я постоянно пыталась найти компромисс, который позволил бы мне совмещать воспитание ребенка с карьерой, но я не нашла решения».

      Самая титулованная белорусская биатлонистка поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении ее спортивной карьеры и помогал ей.
      Пару месяцев назад о завершении карьеры объявил супруг Домрачевой — восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

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