Биатлонистка Домрачева завершила карьеру в 31 год

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру.
О своем решении 31-летняя белорусская спортсменка сообщила на конференции в Минске. Она объяснила, что хочет посвятить себя воспитанию дочери.
Дарья Домрачева: «По окончании сезона я постоянно пыталась найти компромисс, который позволил бы мне совмещать воспитание ребенка с карьерой, но я не нашла решения».
Самая титулованная белорусская биатлонистка поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении ее спортивной карьеры и помогал ей.
Пару месяцев назад о завершении карьеры объявил супруг Домрачевой — восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле Эйнар Бьорндален.
Дарья Домрачева: «По окончании сезона я постоянно пыталась найти компромисс, который позволил бы мне совмещать воспитание ребенка с карьерой, но я не нашла решения».
Самая титулованная белорусская биатлонистка поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении ее спортивной карьеры и помогал ей.
Пару месяцев назад о завершении карьеры объявил супруг Домрачевой — восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле Эйнар Бьорндален.
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