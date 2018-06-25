Болельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Видеозапись с болельщиками, которые выполняют воинское приветствие в честь Артёма Дзюбы, опубликовала пресс-служба нашей национальной команды.На счету Дзюбы на чемпионате мира уже два мяча. После гола, забитого им в матче с Саудовской Аравией, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов приветствовал Дзюбу, отдав ему честь. А в следующем матче после успешной атаки на ворота Египта Дзюба сам отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.Сегодня российским футболистам предстоит сразиться с уругвайцами. Встреча пройдет в Самаре, начало — 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, одержав по две победы. Теперь сборной России нужно победить Уругвай или сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе А.