    Уругвай — Россия. Текстовая трансляция
    Болельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео. спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео

    Болельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео

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    Болельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео

    Болельщики из разных стран отдали честь футболисту сборной России Дзюбе: видео

      Перед матчем заключительного тура группового этапа болельщики из разных стран приняли участие во флешмобе и отдали честь нападающему сборной России Артёму Дзюбе.

      Видеозапись с болельщиками, которые выполняют воинское приветствие в честь Артёма Дзюбы, опубликовала пресс-служба нашей национальной команды.

      На счету Дзюбы на чемпионате мира уже два мяча. После гола, забитого им в матче с Саудовской Аравией, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов приветствовал Дзюбу, отдав ему честь. А в следующем матче после успешной атаки на ворота Египта Дзюба сам отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.

      Сегодня российским футболистам предстоит сразиться с уругвайцами. Встреча пройдет в Самаре, начало — 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, одержав по две победы. Теперь сборной России нужно победить Уругвай или сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе А.
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