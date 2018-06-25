    Возле колледжа в Ингушетии произошла стрельба: два человека ранены

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    Возле колледжа в Ингушетии произошла стрельба: два человека ранены

    Возле колледжа в Ингушетии произошла стрельба: два человека ранены

    Два человека получили ранения в ходе стрельбы у колледжа в Назрани. Угрозы для жизни пострадавших нет.

    О ЧП в Ингушском политехническом колледже на Южной улице сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, стрельба началась около 11:00 мск.

    Источник: «В колледже произошла стрельба, двое молодых людей — 17 и 18 лет, оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу».

    Он добавил, что, по предварительным данным, к колледжу подъехали три машины с неизвестными, которые обстреляли учащихся. В Назрани объявлен план «Перехват».

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