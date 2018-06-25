СМИ: НАТО проиграет России войну за Прибалтику из-за плохих дорог и бюрократии

Войска НАТО в случае, если Россия нападает на Прибалтику, не успеют на помощь союзникам и проиграют первую фазу войны. Пока основные части военных подразделений альянса будут добираться до восточных границ, российские военные займут всю Прибалтику. Об этом пишет издание The Washington Post.
По данным издания, проблему плохих дорог и бюрократических сложностей выявили во время военных игр НАТО, которые прошли под командованием США.
В частности, возвращение американской тяжелой техники из Грузии, где проходили учения, в Германию на место постоянной дислокации заняло четыре месяца. Войска перемещали технику по железной дороге. Все это время солдаты подразделений оставались без средств передвижения.
Как выяснилось, рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских. Кроме того, венгерские пограничники остались недовольны способом сцепления бронетранспортеров с вагонами, поэтому технику пришлось загружать заново. Хотя у их румынских коллег не возникло никаких вопросов. Это задержало американских военных еще на несколько дней.
Также, как оказалось, обычные трассы в восточной Европе не подходят для транспортировки техники из-за плохого состояния дорожного полотна. Проблемой стали и географические особенности. Так, двухполосная трасса из Польши в Литву пролегает между озерами, и один перевернувшийся бронетранспортер может заблокировать движение всей колонны на длительное время. А мосты и вовсе могут обрушиться под тяжелой техникой.
На пути у войск НАТО возникли и бюрократические сложности. Например, перебрасывать технику по территории Германии можно только в будние дни ночью. А Швеция требует подавать заявку на передислокацию войск за три недели.
Как отмечает The Washington Post, в случае объявления реальной войны бюрократические проволочки будут устранены. Но при локальном конфликте они могут сыграть решающую роль и время будет потеряно.
В частности, возвращение американской тяжелой техники из Грузии, где проходили учения, в Германию на место постоянной дислокации заняло четыре месяца. Войска перемещали технику по железной дороге. Все это время солдаты подразделений оставались без средств передвижения.
Как выяснилось, рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских. Кроме того, венгерские пограничники остались недовольны способом сцепления бронетранспортеров с вагонами, поэтому технику пришлось загружать заново. Хотя у их румынских коллег не возникло никаких вопросов. Это задержало американских военных еще на несколько дней.
Также, как оказалось, обычные трассы в восточной Европе не подходят для транспортировки техники из-за плохого состояния дорожного полотна. Проблемой стали и географические особенности. Так, двухполосная трасса из Польши в Литву пролегает между озерами, и один перевернувшийся бронетранспортер может заблокировать движение всей колонны на длительное время. А мосты и вовсе могут обрушиться под тяжелой техникой.
На пути у войск НАТО возникли и бюрократические сложности. Например, перебрасывать технику по территории Германии можно только в будние дни ночью. А Швеция требует подавать заявку на передислокацию войск за три недели.
Как отмечает The Washington Post, в случае объявления реальной войны бюрократические проволочки будут устранены. Но при локальном конфликте они могут сыграть решающую роль и время будет потеряно.
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