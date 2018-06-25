    Сеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников. войны и вооруженные конфликты, памятные даты, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников

    Сеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников

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    Сеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников

    Сеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников

      Южная Корея начала формировать список граждан, которые смогут отправиться в КНДР и увидеть своих близких после многолетней разлуки. Встреча должна состояться в августе.

      Фамилии счастливчиков сегодня случайным образом выберет компьютер. В список попадут 500 человек, но после согласования с северокорейской стороной их число сократят до сотни.

      Встреча родственников из разделенных семей пройдет на горном курорте в восточной части КНДР.

      По официальным данным, около 57 тысяч жителей Южной Кореи были разлучены со своими близкими во время Корейской войны. Сегодня исполняется 68 лет со дня ее начала. В Сеуле по этому поводу проходят памятные мероприятия.

      Кроме того, сегодня стало известно, что соседи договорились начать переговоры о восстановлении транспортного сообщения и экономического сотрудничества. Консультации начнутся уже завтра и пройдут в демилитаризованной зоне.

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