Сеул и Пхеньян готовят встречу разлученных Корейской войной родственников

Южная Корея начала формировать список граждан, которые смогут отправиться в КНДР и увидеть своих близких после многолетней разлуки. Встреча должна состояться в августе.

Фамилии счастливчиков сегодня случайным образом выберет компьютер. В список попадут 500 человек, но после согласования с северокорейской стороной их число сократят до сотни.



Встреча родственников из разделенных семей пройдет на горном курорте в восточной части КНДР.



По официальным данным, около 57 тысяч жителей Южной Кореи были разлучены со своими близкими во время Корейской войны. Сегодня исполняется 68 лет со дня ее начала. В Сеуле по этому поводу проходят памятные мероприятия.



Кроме того, сегодня стало известно, что соседи договорились начать переговоры о восстановлении транспортного сообщения и экономического сотрудничества. Консультации начнутся уже завтра и пройдут в демилитаризованной зоне.



