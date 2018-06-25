Двух пропавших в Дагестане девочек нашли мертвыми в реке

Спасатели обнаружили в реке тела двух девочек семи и восьми лет, пропавших в горах Дагестана. Поиски еще одной пропавшей девочки продолжаются.
Как сообщили ТАСС в республиканском главке МЧС, «спасатели обнаружили в реке Аварское койсу тела двух девочек, семи и восьми лет, пропавших накануне вечером в Гергебильском районе Дагестана». Отмечается, что поиски третьей девочки, семи лет, продолжаются.
В воскресенье вечером трое детей (две девочки 7 лет и одна девочка 8 лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. По предварительным данным, девочки вышли погулять примерно в 11 часов и пропали. На их поиски были привлечены более 800 человек.
Как сообщили в республиканском СУ СК РФ, следственные органы проводят проверку.
В воскресенье вечером трое детей (две девочки 7 лет и одна девочка 8 лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. По предварительным данным, девочки вышли погулять примерно в 11 часов и пропали. На их поиски были привлечены более 800 человек.
Как сообщили в республиканском СУ СК РФ, следственные органы проводят проверку.
Комментарии