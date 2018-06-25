    Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

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    Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

    Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

    В Хабаровске выясняют обстоятельства столкновения маршрутного автобуса и «УАЗ Патриот». В результате ДТП травмы получили восемь человек.

    Маршрутный автобус №89 и джип столкнулись на улице лейтенанта Орлова. Как сообщает РИА Новости, после аварии в больницу привезли восемь пострадавших.

    Представитель второй краевой больницы: «Доставлено к нам восемь человек. Тяжелых нет. Травмы разные, есть переломы, есть ушибы».

    О причинах аварии пока не сообщается.

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