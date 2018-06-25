Принц Уильям прилетел в Иорданию

Принц Уильям прибыл в Иорданию в рамках ближневосточного турне. Герцог Кембриджский станет первым членом британской королевской семьи, который посетил как Израиль, так и Палестину. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

В аэропорту столицы Иордании Уильяма встречал наследный принц королевства Хусейн. Сразу после прилета герцог Кембриджский отправился на прием, приуроченный ко дню рождения его бабушки — королевы Елизаветы Второй. Во время выступления Уильям отметил исторические связи и дружбу с Иорданией.



Затем принц побывал в технологической лаборатории, где пообщался со студентами. Ему показали разработки в области робототехники. А сегодня принц посетит археологический музей в древнем городе Джераш. Примечательно, что 30 лет назад там побывала его будущая супруга Кейт Мидлтон, когда ее семья жила в Иордании.



Ожидается, что во время пятидневного турне Уильям встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, а также с руководством Израиля.



